POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Fulda (ots) - Grenzübergreifende Ermittlungen führen zur Sicherstellung mehrerer hundert Kilogramm Rauschgift Fulda. Am 30. Juni durchsuchten Beamte der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen mehrere Anschriften in Künzell, Schlüchtern, Bad Soden-Salmünster, Frankfurt am Main und Hagen in ...

mehr