POL-PDMY: Wohnungseinbrüche in Ochtendung und Tür am 14.02.2022 - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am vergangenen Montag, 14.02.2022, ereigneten sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr zwei Wohnungseinbrüche in den Ortschaften 56299 Ochtendung, Mohlenweg, und in 56743 Thür, Keltenweg. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Entwendet wurden hochwertige Uhren und Schmuck. Es liegen Hinweise auf einen silbernen Opel Vivaro Kastenwagen mit einem spanischen Kennzeichen vor, der möglicherweise mit den Einbrüchen in Verbindung steht. Bei den Tatverdächtigen könnte es sich um drei männliche Personen handeln.

Zeugenhinweise nimmt die zuständige Kriminalinspektion Mayen entgegen. Tel: 02651 / 801-0

