Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Unfall mit Verletzten und Flucht

Schenklengsfeld - Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer/in befuhr die L 3172 von Eiterfeld kommend in Richtung Philippsthal. In Höhe der Einmündung zur K 13 wollte der oder die unbekannte Fahrer/in nach links in die K 13 einbiegen. Dabei bremste er oder sie abrupt ab. Ein direkt dahinterfahrender 56-jähriger Heringer konnte rechtzeitig bremsen. Die hinter dem Heringer fahrende 19-jährige Hohenrodaerin konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Heringer auf. Die Hohenrodaerin und die 52-jährige Beifahrerin des Heringers wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Der unbekannte Fahrer/in verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle, ohne jegliche Personalien zu hinterlassen. Beschreibung des flüchtigen Pkw: BMW, 3er Reihe, neueres Modell, silber, Rechtslenker mit ausländischem Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Gefertigt:

(Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell