Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch im ICE von Freiburg nach Offenburg

Freiburg/Offenburg (ots)

Ein 24-Jähriger konnte gestern bei der Fahrscheinkontrolle in einem ICE von Freiburg nach Offenburg kein Ticket vorlegen. Stattdessen zeigte er dem Zugbegleiter einen deutschen Personalausweis vor und gab an, das Dokument gefunden zu haben. Der Zugbegleiter verständigte daraufhin die Bundespolizei, die den syrischen Staatsangehörigen im Bahnhof Offenburg übernahm. Recherchen ergaben, dass er schon seit mehreren Jahren in Deutschland lebt und im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Er muss nun mit Anzeigen rechnen.

