Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem Bereich der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Poppenhausen/Schwarzerden

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Am Samstagmittag (09.07.), gegen 12:30 Uhr, kam es auf der K 41 am Abzweig Schwarzerden/Guckaisee zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht- und eine Person schwerverletzt wurden. Eine 23-jährige Bulgarin wollte mit ihrem Pkw Renault Megane (besetzt mit insgesamt vier Insassen) von Schwarzerden kommend in Richtung Guckaisee fahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der K41 fahrenden 46-jährigen Daciafahrers aus Bad Homburg, der von Abtsroda kommend in Richtung Gersfeld fuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch zwei ihrer Mitfahrer/innen verletzt. Ein 35-jähriger Bulgare sogar schwer. Auch der Daciafahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 20.000EUR.

Hilders/Lidl-Parkplatz

Person eingeklemmt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstagnachmittag (09.07.), gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 56jähriger Suzukifahrer aus dem Landkreis Fulda die B 278 aus Richtung Lahrbach kommend in Fahrtrichung Ortsmitte Hilders. Auf Höhe des Lidl-Marktes kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit dem Pkw und kam schließlich unterhalb einer Hecke auf dem Dach zum Liegen. Durch die besondere Lage des Pkw konnte sich der Fahrzeugführer nicht mehr selbständig aus dem Pkw befreien, so dass die Feuerwehr Hilders zur Bergung der Person zum Einsatz kam. Außerdem musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden, der den verletzten Unfallfahrer schwerverletzt in ein Klinikum fliegen musste. Wie sich herausstellte stand der Suzukifahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 10.000EUR.

(Berichterstatter: Barra, POK - Polizeistation Hilders)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell