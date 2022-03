Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten

Aalen (ots)

Gem. Remshalden-Geradstetten - Vorrang nicht beachtet

Am Freitag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 43-Jährige die Brücke über die B 29, von der Alfred-Klingele-Straße kommend, in Richtung zur Unteren Hauptstraße mit ihrem PKW VW Up. Sie wollte nach links in die Auffahrt zur B 29 in Richtung Stuttgart abbiegen und missachtete dabei den Vorrang einer 52-Jährigen, die mit ihrem PKW VW Beetle in Richtung Alfred-Klingele-Straße fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und die 43-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt war, aus ihrem Auto gerettet. Die 43-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr 7-jähriges Kind, wie auch die 52-Jährige und deren gleichaltriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Vollsperrung der Brücke konnte um 19:30 Uhr aufgehoben werden.

