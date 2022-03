Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feueralarm in Schule - Bei Geschwindigkeitskontrollen Marihuana aufgefunden - Siloballen beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Feueralarm in Schule

In der Zeppelinschule in der Thomas-Mann-Straße wurde am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr ein Brandalarm ausgelöst. Ein Schüler hatte bemerkt, wie es aus einer Toilette im Untergeschoss des Gebäudes herausqualmte. Er rannte umgehend zur Schulleitung und meldete die Gefahrenlage. Ein Hausmeister der Schule begab sich daraufhin zum Brandort und löschte einen mit Papierhandtücher gefüllten brennenden Abfallbehälter. Die alarmierte Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften beim Löscheinsatz vor Ort. Von ihnen wurde das Gebäude belüftet. Zudem war der Rettungsdienst mit einem Team im Einsatz. Alle 580 Schüler und Lehrer konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Diese konnten nach Entwarnung der Feuerwehr kurze Zeit später wieder zurück in das Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Winnenden: Rauschgiftfund bei Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B14 konnte am gestrigen Nachmittag im Pkw eines 28-jährigen Mannes insgesamt ca. 130 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Das Rauschgift befand sich in einer Sporttasche und wurde beschlagnahmt. Der Mann, der unter Drogeneinfluss stand, hat mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld zu rechnen. Zudem ist ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bei der Verkehrskontrolle konnten zudem 16 Geschwindigkeitsverstöße im Bereich der Anschlussstelle Winnenden bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h zum Teil deutlich überschritten. Bei den Handlasermessungen lag die höchste Geschwindigkeitsübertretung bei 88 km/h. Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Monat Fahrverbot.

Kirchberg/Murr: Siloballen unbrauchbar gemacht

Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den unbekannte Täter auf einem landwirtschaftlichen Grundstück im Gewann "Mittlere Wiesen" beim Rundsmühlhof angerichtet haben. Sie zerschnitten die Folien von 50 dort gelagerten Siloballen, die jetzt aufgrund von Witterungseinflüssen nicht mehr zu gebrauchen sind. Der Schaden wurde am Montag /14.03.22) festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191 909-0, entgegen.

Weissach im Tal: Radfahrer übersehen

Ein 55-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Freitag gegen 11 Uhr die Welzheimer Straße und beabsichtigte in die Lommatzscher Straße einzubiegen. Hierbei stieß er mit einem querenden Radfahrer zusammen, der dabei stürzte und sich leicht verletzte. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1600 Euro.

Backnang: Unfallflucht

5000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Sudentenstraße. Dort stieß er gegen die Fahrzeugfront eines dort parkenden Ford Mondeo und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von er Unfallstelle. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend ereignete, nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallbeteiligter gesucht

Ein 72-jähriger Nissan-Fahrer fuhr am Freitag gegen 9 Uhr die zweite Etage des City Parkhauses in der Geberstraße. Als er einem entgegenkommenden Auto auswich habe er vermutlich ein dort geparktes Auto gestreift. Als der 72-Jährige zu Hause angekommen war, hat er an seinem Auto entsprechende Unfallspuren festgestellt. Er fuhr danach wieder zur Unfallstelle zurück, jedoch war das Auto, das vermutlich auf Platz Nr. 203 geparkt war, nicht mehr da. Der Besitzer dieses Autos sollte sich nun mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

