Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nochmaliger Zeugenaufruf zu tödlichem Unfall - ertappter Dieseldieb - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 67-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 21.20 Uhr die Fritz-Ehrmann-Straße in Richtung Kaiser-Ludwig-Straße. Bei einer Baustelle überfuhr er eine Kabelbrücke eines dort verlegten Stromkabels. Hierbei verlor er die Kontrolle und stürzte. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Waiblingen: Auto mutwillig beschädigt

In der Blütenäckerstraße wurde zwischen 2. März und 12. März ein Pkw Renault Megane mutwillig beschädigt. Unbekannten zerkratzten die Lackierung des Autos und zerstachen einen Reifen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Waiblingen: Von Straße abgekommen

Kernen im Remstal: Eine 19-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. Bei der Anschlussstelle Waiblingen Süd kam sie aus unbekannten Gründen nach links ab und fuhr in die Leitplanke. Hierbei verursachte sie 5000 Euro Sachschaden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Remshalden: Täter bei Dieseldiebstahl gestört

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am gestrigen Donnerstag um 20.20 Uhr in Remshalden-Grunbach, Beutelsbacher Straße aus einem Lkw-Tank Diesel abzuzapfen und wurde hierbei von einem Passanten gestört. Daraufhin ließ der Täter mehrere Kanister und einen Schlauch zurück und flüchtete mit einem weißen Lieferwagen in Richtung Ortsmitte Grunbach.

Zeugenaufruf: Wem ist ein solcher Lieferwagen zur fraglichen Zeit in Grunbach aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151-950422, entgegen.

Backnang: Nochmaliger Zeugenaufruf zu tödlichem Verkehrsunfall

Wie bereits von der Polizei berichtet, ereignete sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Etzwiesenstraße ein Unfall mit tödlichem Ausgang. Eine Autofahrerin stieß im Bereich des dortigen Landratsamtes mit einem Rollstuhlfahrer zusammen, der von der Friedrich Straße kommend in Richtung Landratsamt gefahren sei. Zur Klärung der näheren Unfallumstände, insbesondre auch zur Fahrtstrecke des Rollstuhlfahrers bzw zu dessen Fahrbahnbenutzung bittet die Verkehrspolizei um weitere Hinweise. Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die diesbezüglich am Donnerstagnachmittag unmittelbar vor dem Unfall entsprechende Beobachtungen machten, sollten sich bitte unter Tel. 07904/942609 melden.

Anbei die ursprüngliche Pressemeldung vom 17.03.2022

Backnang: Rollstuhlfahrer übersehen

Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr. Eine 35-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die Etzwiesenstraße in Richtung Bahnhof. In der Nähe des dortigen Landratsamtes stieß sie mit einem Rollstuhlfahrer zusammen, der mit seinem elektrisch betriebenen Gefährt in gleicher Richtung auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen gefahren ist. Der 66-jährige Mann erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Rettungsdienst sowie ein Notarzt waren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zur Klärung der näheren Unfallumstände wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger beauftragt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell