Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle - Lebensmittelautomat beschädigt - Betrunkene Frau greift Polizisten an - Zeugen nach Eierwurf gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Donnerstag kurz vor 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Straße Neue Reifensteige geparkten Opel Corsa und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Als Verursacherfahrzeug kommt evtl. ein mit drei jungen Männern besetzter Kleinwagen in Betracht, der zur genannten Zeit von der Unfallstelle mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schrozberg: Lebensmittelautomat beschädigt

Am vergangenen Wochenende wurde an einem in der Krailshausener Straße aufgestellten Lebensmittelautomaten der Dokumentenleser beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 750 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Satteldorf: Vorfahrt missachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sowie rund 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Satteldorfer Hauptstraße. Eine 33-jährige Dacia-Fahrerin wollte aus einem Grundstück auf die Satteldorfer Hauptstraße einfahren und übersah hierbei den Skoda eines 41-Jährigen, der die Satteldorfer Hauptstraße entlangfuhr. Bei der Kollision wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, verletzt wurde beim Unfall aber glücklicherweise niemand.

Crailsheim: Betrunkene Frau greift Polizisten an

Drei deutlich betrunkene Personen ließen sich in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr von einem Taxi-Fahrer aus dem Innenstadtbereich nach Roßfeld fahren. Am Zielort angekommen weigerten sie sich, die Fahrtkosten zu begleichen, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Beim Eintreffen der Ordnungshüter flüchtete eine männliche Person, die beiden Frauen im Alter von 26 und 20 Jahren wurden einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Verbringung zum Streifenwagen trat die 26-Jährige mehrfach in Richtung der Beamten und traf einen Polizisten im Gesicht. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Eierwurf gesucht

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Haalstraße während des sog. "Montagsspazierganges" ereignet hat. Gegen 18:30 Uhr warf eine bisher unbekannte Person aus einem Gebäude ein rohes Ei auf die Versammlungsteilnehmer und traf letztlich ein knapp einjähriges Kind, das von seiner Mutter getragen wurde, am Kopf. Das Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt. Da der Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, werden Zeugen gesucht, die den Eierwurf beobachtet haben und entsprechende Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

