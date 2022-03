Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Oberalfingen: Auffahrunfall

Am Donnerstagmittag befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Opel-Corsa die B29 von Aalen nach Westhausen. Als er auf Höhe der Abzweigung L1029/Oberalfingen an einer Ampel anhielt bemerkte dies eine nachfolgende 56-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Hüttlingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 17 Uhr am Donnerstagnachmittag stellte ein 23-Jähriger seinen LKW auf einem Tankstellengelände in der Wasseralfinger Straße ab und verließ das Fahrzeug. Da er vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, machte sich der LKW selbständig und rollte gegen einen Seat Ibiza einer 22-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: PKW beim Zurücksetzten übersehen

Beim Zurücksetzen seines Seats "An der Jagst", übersah ein 78 Jahre alter Fahrer am Donnerstagmittag einen hinter ihm stehenden Fiat einer 64-Jährigen. Es kam gegen 14:00 Uhr zur Kollision wodurch ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres VW-Beetle beschädigte ein 69-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr einen im Sebastiansgraben abgestellten Audi-Q3 eines 62-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Täferrot: Beim Abbiegen übersehen

Bei einem Abbiegeunfall ist am Donnerstagmittag auf der L1156 ein Schaden in Höhe von 5500 Euro entstanden. Ein 86-Jähriger wollte gegen 14:50 Uhr mit seinem Ford-Fiesta an der Abzweigung Lindach in Richtung Leinzell abbiegen, ohne auf den vorrangberechtigten VW-Beetle einer 49-Jährigen zu achten. Infolgedessen kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L1156 teilweise gesperrt werden.

Westhausen: Vom Bremspedal gerutscht

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der B29 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden von etwa 4000 Euro entstand. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 69-Jährige mit ihrem VW-Golf die B290 in Richtung Aalen. An der Einmündung zur B29 hielt sie an, da von links ein Omnibus aus Richtung Westhausen heranfuhr. Im weiteren Verlauf rutschte die 69-Jährige jedoch vom Bremspedal ab, so dass ihr Fahrzeug in den Einmündungsbereich einfuhr und mit dem heranfahrenden Omnibus,d er von einem 60-Jährigen gelenkt wurde, kollidierte. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell