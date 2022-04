POL-WES: Wesel - Unbekannte brachen in Sonnenstudio ein

Voerde (ots) - In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Baumarkt am Zunftweg ein. Die Täter räumten im Inneren des Baumarktes mehrere Regale leer und erbeuteten Ware mit hohem Sachwert. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

