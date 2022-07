POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipostens Neuhof

Fulda (ots) - Am frühen Samstagabend kam es um 19.17 Uhr in einer Tankstelle in Fulda-Horas, Schlitzer Straße zu einem Eigentumsdelikt. Dabei wurden auf dem Tankstellengelände durch eine Person mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei war unmittelbar darauf mit Streifen vor Ort und konnte die beiden an dem Vorfall beteiligten Personen im Zuge der Fahndung ...

mehr