Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei stoppt Porsche 911 GT3 RS nach illegalem Kraftfahrzeugrennen auf der Bundesautobahn 7

Fulda (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei in Nordhessen ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Bundesautobahn 7 in südlicher Fahrtrichtung gemeldet. Nach Zeugenaussagen handelte es sich um eine Gruppe mit hochmotorisierten Sportwagen mit norwegischen Kennzeichen, die bereits im Bereich Hamburg durch rasante Fahrweise, überhöhte Geschwindigkeit und dichtem Auffahren aufgefallen waren. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld konnte ein Fahrzeug dieser Gruppe gegen 16:30 Uhr in Höhe des Parkplatzes Dornbusch gestoppt werden. Hierbei handelte es sich um einen gelben Porsche 911 GT3 RS mit norwegischem Kennzeichen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda das Fahrzeug beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung angeordnet.

