Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Geschäft - Reifen von Fahrzeugen gestohlen - Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen - Diebstahl und anschließender Computerbetrug

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Geschäft

Schotten. Am Donnerstag (07.07.), gegen 12.20 Uhr, betrat nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen eine unbekannte Frau - etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit langen braunen Haaren - mit zwei Kindern ein Geschäft in der Vogelsbergstraße und entwendete beim Verlassen des Ladens einen Spielzeugarztkoffer für Kinder. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und sprach die Unbekannte außerhalb des Verkaufsraums an. Die Frau stritt den Diebstahl jedoch vehement ab und setzte ihren Weg unvermittelt fort. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 35 Euro.

Reifen von Fahrzeugen gestohlen

Alsfeld. Die Reifen von insgesamt fünf Fahrzeugen entwendeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen (08.07.), zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr, in der Schwabenröder Straße. Zur Tatzeit befanden sich die fünf Pkw auf dem Gelände eines Autohauses. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 20.000 Euro.

Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen

Homberg (Ohm). Die Scheiben von zwei Fahrzeugen schlugen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (08.07.) auf einem Parkplatz in der Friedrichstraße ein. Anschließend entnahmen die Langfinger eine Tasche aus einem der Fahrzeuge, welche sie jedoch schließlich aus noch unbekannten Gründen am Tatort zurückließen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Diebstahl und anschließender Computerbetrug

Lautertal. Aus einem grauen Skoda Octavia entwendeten Unbekannte in der Nacht zum 29. Juni in der Eichenröder Straße im Ortsteil Eichelhain ein Portemonnaie samt Inhalt. Anschließend zogen die Täter Zigaretten im Wert eines dreistelligen Betrags an einem Automaten.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

