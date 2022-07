POL-OH: Foto zu: Polizei stoppt Porsche 911 GT3 RS nach illegalem Kraftfahrzeugrennen auf der Bundesautobahn 7

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit Personenschaden am 09.07.2022 auf der K97 zwischen Zahmen und Hosenfeld-Blankenau Am 09.07.2022 gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der K97, an einer Kreuzung eines Verbindungswegs, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichten und zwei schwer verletzten Personen. Ein 48-jähriger Kradfahrer aus Eichenzell befuhr in Begleitung einer 45-jährigen Soziusfahrerin aus Bronzell die K97 von Zahmen ...

mehr