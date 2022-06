Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Fahrsiloanlage

Fulda (ots)

Fulda - Am Sonntag, 05.06.2022, meldeten Anwohner gegen 00:20 Uhr bei der Feuerwehr einen Brand im Fischerweg in Kämmerzell. In der angrenzenden Feldgemarkung brannte ein Fahrsilolager. Das im Silo angesammelte Heu war mit einer Plane und Altreifen abgedeckt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000,- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

