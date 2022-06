Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht

Niederaula - Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr am Freitag, gegen 13:20 Uhr die Bundesstraße 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte diesen mit seinem Sattelzug und streifte den Pkw beim Wiedereinordnen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf etwa 4.000,- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Radfahrer stürzt und wird leichtverletzt

Hohenroda - Am Samstag, 04.06.2022, gegen 10:50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Radfahrer die Landesstraße 3172 aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Hohenroda. Der Fahrzeugführer eines Pkw befuhr ebenfalls die Landesstraße 3172 in Fahrtrichtung Hohenorda und überholte den Radfahrer. Beim Überholvorgang streifte der Pkw-Fahrer das Fahrrad. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.500,- Euro geschätzt.

Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet

Heringen (Werra) - Am Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, geriet ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Heringen mit seinem Pkw in der Heimboldshäuser Straße in den Gegenverkehr und stieß mit einem 62-jährigen Pkw-Fahrer aus Philippsthal zusammen. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer aus Heringen in Richtung Lengers. Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld konnte den flüchtigen Pkw-Fahrer an seiner Wohnanschrift ermitteln. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss und konnte keinen Führerschein vorweisen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000,- Euro geschätzt.

