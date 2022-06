Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle: Motorradfahrer gestürzt und Wildschwein erfasst

Alheim (ots)

Am Freitag, 03.06.2022, 16:09 Uhr befuhr ein 64-jähriger Zweiradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem Motorrad die L3253 von Hergershausen kommend in Richtung Baumbach. Ca. 150m vor der Kreuzung zur B83 fuhr er aus unbekanntem Grund in einer Linkskurve geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Acker zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus nach Rotenburg gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf 1500,- EUR geschätzt.

Am Samstag, 04.06.2022, 00:05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Bad Hersfelder mit seinem PKW die L3253 aus Richtung Sterkelshausen in Richtung Ludwigsau-Beenhausen. Kurz vor dem Parkplatz Ludwigseck lief von rechts ein Wildschwein auf die Fahrbahn. Das Wildtier wurde vom PKW erfasst und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen, es wurde von einem der eingesetzten Polizeibeamten mittels der Dienstwaffe erlöst. Der am PKW entstandene Sachschaden wird auf 5000EUR geschätzt. Der zuständige Revierförster wurde verständigt.

Gefertigt: Ritter, PHK, PST Rotenburg

