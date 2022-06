Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Fulda (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Lkw-Fahrer

Burghaun. Am heutigen Freitag (03.06.), gegen 4:50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem Lastzug die B 27 in Burghaun in Richtung Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor er bei einem Bremsmanöver aufgrund eines vorausfahrenden roten 5er BMWs die Kontrolle über das Fahrzeug und überfuhr eine Verkehrsinsel mit Laterne. Anschließend kam der Lkw mit seiner rechten Seite auf dem rechten Gehweg zum Stehen. Ein dort befindlicher Poller wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand insgesamt Sachschaden von circa 10.000 Euro. Der Lkw-Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus in Fulda verbracht. Wer Hinweise auf den roten 5er BMW oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 zu melden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.06.), zwischen 6.30 Uhr und 14.40 Uhr, parkte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Cornberg ihr Fahrzeug, einen grauen VW Lupo, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Heinrich-von-Stefan-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzspuren an der Fahrerseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten touchiert. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.06.), gegen 21.20 Uhr, stellte ein 49-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld an seinem weißen VW Touran fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden verursacht hatte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der unbekannte Fahrzeugführer den im Bereich "Park & Ride" in der Heinrich-Börner-Straße abgestellten Touran am linken hinteren Kotflügel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bebra-Breitenbach. Am Donnerstag (02.06.), gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Radfahrer aus Bebra den Radweg entlang der K 74 aus Richtung Breitenbach kommend in Richtung Bebra. Ein 58-jähriger Porsche-Fahrer aus Philippsthal befuhr den geteerten Weg von den Breitenbacher Seen kommend und wollte nach rechts auf die K 74 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Porsche und Fahrrad. Dabei kam der 58-Jährige zu Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell