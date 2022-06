Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheibe von Pkw eingeschlagen - Einbruch in Vereinsheim

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Scheibe von Pkw eingeschlagen

Bad Hersfeld. Im Stadtteil Hohe Luft schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (02.06.) die Scheibe der Fahrertür eines weißen Mercedes Benz 308 CDI ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine rote Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld und flüchteten unerkannt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Dreherstraße geparkt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Wildeck. Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend (01.06.) und Donnerstagnachmittag (02.06.) in ein Vereinsheim im Rhädenweg in Obersuhl ein, indem sie die Tür mittels unbekanntem Werkzeug aufhebelten. Im Inneren brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie eine größere Anzahl an Besteck. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

