Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leichtkraftrad gestohlen

Einbruch in Schulgebäude

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Leichtkraftrad gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (02.06.) ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Beta mit dem amtlichen Kennzeichen FD-B 325 aus einer Garage in der Berliner Straße. Die Enduro-Maschine hat einen Wert von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag (01.06.) und Donnerstagmorgen (02.06.) in eine Schule in der Buseckstraße ein. Die Täter schlugen die Verglasung eines Lichtschachtes auf einem Flachdach ein, um ins Gebäude zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Zwischen Samstag (28.05.) und Montag (30.05.) versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim im Gallasiniring einzubrechen. Die von den Tätern angegangene Nebeneingangstür hielt stand, es wurde jedoch 500 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwochabend (01.06.), gegen 19 Uhr, kam es im Schlosspark zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 17-Jähriger aus Gersfeld im Bereich der Teiche unterwegs, als eine unbekannte männliche und maskierte Person auf ihn zukam. In der Folge schlug der Täter dem 17-jährigen unvermittelt gegen den Kopf und flüchtete anschließend in Richtung Pauluspromenade. Durch den Angriff wurde der Gersfelder verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der unbekannte Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 18 Jahre alt, etwa 185 cm groß, normale Statur, helle Hautfarbe, komplett schwarz gekleidet (vermutlich Trainingsanzug), schwarze Sturmhaube mit zwei Augenlöchern. Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Schlossparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell