Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220324-1: Raub im Verbrauchermarkt

Bergheim-Zieverich (ots)

Die Polizei leitete eine Suche nach den bewaffneten Räubern ein, die Ermittlungen dauern an.

Nach einem Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt auf der Aachener Straße in Bergheim-Zieverich fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwochabend (23. März) gegen 21 Uhr unter Vorhalt eines Messers von einem Kassierer die Herausgabe von Bargeld gefordert und mit der Beute in Richtung Paffendorf geflohen zu sein. Die Räuber sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Beide sollen zudem komplett vermummt gewesen sein, so dass nur die Augen zu sehen gewesen wären. Einer der Täter soll einen Mund-Nasenschutz mit der Aufschrift "PRIMARK" getragen haben. Beide sprachen Deutsch mit Dialekt. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zeitnah telefonisch unter 02233 52-0 oder über E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Zwei Männer sollen gegen 21 Uhr kurz vor Geschäftsschluss den Verbrauchermarkt betreten und auf eine Kasse zugegangen sein, an dem ein 34-jähriger Angestellter saß. Am Kassenband stand außerdem eine 60-jährige Kundin. Einer der Männer soll die Kundin aufgefordert haben zu warten, während der andere unter Vorhalt eines Messers den Kasseninhalt gefordert und das Bargeld selbst aus der Kasse genommen habe. Beide Männer verließen im Anschluss fluchtartig das Geschäft. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell