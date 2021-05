Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 61/Hockenheim: Alleinbeteiligt in die Leitplanke gekracht - linker Fahrstreifen gesperrt - Pressemitteilung Nr. 1

Hockenheim (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug, von der BAB 6 kommend, auf die BAB 61 in Fahrtrichtung Speyer auf. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor er nach der Überleitung auf die BAB 61 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit der Mittelleitplanke, wo er zum Stehen kam. Derzeit ist der linke Fahrstreifen der Fahrtrichtungsfahrbahn in Richtung Speyer gesperrt. Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

