Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220323-4: Beschuldiger in Discounter gestellt

Kerpen (ots)

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Polizisten haben am Dienstagabend (22. März) einen Mann (39) in einem Geschäft in Horrem gestellt. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen Waren aus einem Discounter an der Rathausstraße entwendet zu haben.

Der Mann soll gegen 18.45 Uhr Fleisch, Brot und Gemüse in seine Tasche gesteckt haben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Verbrauchermarkts habe die Tat beobachtet und den Beschuldigten im Kassenbereich angesprochen. Danach sei es zu einer Rangelei gekommen. Im Anschluss habe der 39-Jährige die Ware wieder herausgegeben und wartete mit dem Mitarbeiter auf die hinzugerufenen Polizisten. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Beamten vernahmen den Täter. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,8 Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell