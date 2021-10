Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Feithstraße brachen Unbekannte zwischen Montagnachmittag (11.10.2021) und Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus ein. An der Eingangstür befanden sich im Bereich des Schlosses deutliche Hebelmarken. Im Haus waren diverse Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bislang noch nicht gemacht werden. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331- 986 2066 zu melden. (arn)

