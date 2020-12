Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer hat Beobachtungen gemacht? * Wer hatte Grün? * Woher stammen die Verletzungen? *

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wer hatte Grün? - Offenbach am Main

(as) Die Polizei fragt sich nach einem Verkehrsunfall, der sich Dienstagmorgen ereignete, wer "Grün" hatte? Ein 27-jähriger Frankfurter befuhr mit seinem schwarzen BMW X5 die Kaiserstraße in Richtung Main. Als er nach links auf die Mainstraße abbog, soll er einen 48-jährigen Rollerfahrer übersehen haben, der auf der Mainstraße unterwegs war. Beide Verkehrsteilnehmer geben an, dass ihre Ampeln grünes Licht zeigten. Bei dem Zusammenstoß gegen 7.25 Uhr wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Um herauszufinden, wessen Ampel tatsächlich "Grün" zeigte, erhofft sich die Polizei nun Hinweise weiterer Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5200.

Bereich Main-Kinzig

Woher stammen die Verletzungen? - Hanau

(mm) Ein 79-jähriger Senior ist am Sonntag mit einer Schädelfraktur in ein Hanauer Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann kann sich nicht erinnern, wie und wo er sich die Kopfverletzungen zuzog. Anhand des Verletzungsbildes ist es möglich, dass der Rentner Opfer einer Straftat wurde, daher ermittelt nun die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gebeten, die am Sonntag, zwischen 15.45 und 17 Uhr, Beobachtungen im Bereich der Obertorstraße/Obertor und dem Treppenaufgang zum Mittbelbuchener Friedhof gemacht haben, sich auf der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden. Während dieser Zeit soll der Senior sich dort aufgehalten haben. Am Folgetag ist auch von einer Passantin im Bereich der Friedhofstreppe am Obertor eine größere Blutlache entdeckt worden, die offensichtlich von dem Senior stammt.

Offenbach, 16.12.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

