POL-REK: 220323-2: Autofahrerin nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Brühl-Schwadorf (ots)

Die junge Fahrerin steht im Verdacht, vor Antritt der Fahrt Alkohol getrunken zu haben.

Eine 21-Jährige soll eigenen Angaben zufolge am Dienstagabend (22. März) um 21.50 Uhr auf der Bonnstraße in Brühl-Schwadorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben und rechts gegen einen dort abgestellten Container geprallt sein. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu, die in einer Uniklinik weiterbehandelt werden mussten. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02233 52-0 oder über E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

An der Unfallörtlichkeit waren die Feuerwehr und der Rettungswagen sowie ein Notarzt bereits vor Ort und versorgten die Schwerverletzte, als die Polizisten eintrafen. Ihr Auto stand rechts neben der Fahrbahn mit der Fahrzeugfront gegen einen dort abgestellten Container. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 21-Jährige die Bonnstraße in Fahrtrichtung Walberberg. Auf der Bonnstraße in Höhe "Am Reindorfer Bach" fuhr sie in die Linkskurve ein und verlor anschließend trotz Vollbremsung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Container. Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft der Verletzten wahr, worauf sie in der Klinik eine Blutprobenentnahme veranlassten. Ein Atemalkoholvortest ergab dort einen Wert von 0,5 Promille. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Den beschädigten Opel Corsa schleppte ein beauftragtes Unternehmen ab und die Unfallstelle war gegen Mitternacht geräumt. (bm)

