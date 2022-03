Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220322-3: Autos im Visier unbekannter Täter

Erftstadt-Lechenich/Bergheim (ots)

Die Täter stahlen einen Mercedes und entwendeten Teile eines Porsche - Zeugen gesucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem angezeigten Autodiebstahl und einem Teilediebstahl aus einem Porsche mit Baujahr 82 aufgenommen. Hinweise zum Verbleib des Mercedes C350 nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Mit ihrem Firmenwagen fuhr eine 85-jährige Erftstädterin am Montagmittag (21. März) um 13 Uhr auf den Parkplatz eines Hotel- und Restaurantbetriebes an der Bonner Straße in Erftstadt-Lechenich. Sie soll ausgestiegen sein und den Wagen mit der Funkfernbedienung abgeschlossen haben. 15 Minuten später sei die Seniorin zum Parkplatz zurückgekehrt und habe um 13.15 Uhr den Diebstahl des grauen Mercedes Benz C350 CDI mit Dürener Kennzeichen festgestellt. Eine Absuche im Umfeld des Abstellortes führte nicht zum Auffinden des Autos. Der Wagen mit Baujahr 2010 war alarmgesichert. Die Fahndung nach dem gestohlenen Auto dauert an.

Ein 26-Jähriger zeigte in einer Polizeidienststelle einen Teilediebstahl aus seinem nun nicht mehr fahrbereiten, grauen Porsche 924 an. Das Auto hätte nach Angaben des Mannes zwischen Sonntag (20. März) 14 Uhr und Montag (21. März) in der Mittelstraße in Bergheim auf der Straße gestanden. Als der 26-Jährige sein Auto um 12 Uhr aufsuchte, hätte er zunächst eine Kraftstofflache unter dem Wagen und im Anschluss den beschädigten Türrahmen bemerkt. Aus dem Innenraum sollen Unbekannte im Tatzeitraum die Öltemperatur- und Öldruckanzeige sowie die Boardspannungsanzeige ausgebaut haben. Aus dem Motorraum sollen die Täter den Kraftstoffschlauch, die Starterbatterie und weitere Kleinteile entwendet haben, was auch den Kraftstoffaustritt unter dem Fahrzeug erklärte. Eine Befragung in der Nachbarschaft führte zu keinen weiteren Hinweisen. Daher bittet in diesem Fall die "Zentrale Anzeigenbearbeitung" (ZentrAB) unter den bereits genannten Erreichbarkeiten um Hinweise. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell