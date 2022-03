Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220322-2: Autofahrerin nach Unfallflucht gestellt - Blutprobe

Kerpen (ots)

Drogenvortest mit positivem Ergebnis

Dienstagnacht (22. März) ist eine Autofahrerin (34) in Kerpen gegen ein Verkehrsschild gefahren und hat dieses beschädigt. Danach sei sie weitergefahren. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall auf dem Europaring gegen 1.30 Uhr und alarmierte die Polizei.

Polizisten stellten die Autofahrerin in ihrem Opel an einer nahegelegenen Tankstelle. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Die Beamten brachten die Frau zwecks Blutprobenentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zudem stellten sie den Führerschein sicher. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell