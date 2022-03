POL-REK: 220321-5: Mit Schusswaffe bedroht und beraubt - Zeugen gesucht

Hürth-Kalscheuren (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruchsversuchen in eine Autowerkstatt. In zwei Fällen des versuchten Einbruchdiebstahls hat das Kriminalkommissaiat 23 in Brühl die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen wird mehreren Unbekannten zur Last gelegt, am vergangenen Wochenende in ein und dieselbe Autowerkstatt an der Wegelinstraße in Hürth-Kalscheuren eingebrochen zu sein und ...

