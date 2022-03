Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220323-1: Unfallbeteiligter flüchtete vom Unfallort

Wesseling (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem verletzten Kradfahrer.

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad hat das Verkehrskommissariat in Hürth die Ermittlungen aufgenommen. Der Unfall trug sich am Dienstagnachmittag (22. März) um 16.50 Uhr in Wesseling auf der Berzdorfer Straße zu. Dabei soll sich der Fahrer eines Motorrollers verletzt haben und zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet sein. Er wird gebeten, sich zwecks Rekonstruktion des Unfallgeschehens bei der Polizei unter Telefon 02233 52-0 oder über E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Nach Angaben der beteiligten Autofahrerin (41) fuhr sie in Richtung Innenstadt und soll kurz vor der Unterführung der dortigen Sporthalle den Blinker links gesetzt haben, um in eine Parklücke zu fahren. Der nachfolgende Kradfahrer habe des Auto überholen wollen, stieß gegen die linke Fahrzeugseite und stürzte. Dabei soll sich der Mann leicht verletzt haben. Beide räumten zunächst die Unfallstelle, bevor die Autofahrerin die Polizei hinzuziehen wollte. Daraufhin sei der Kradfahrer zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und überprüften das am Ort zurückgelassene Kleinkraftrad. Dabei stellen die Beamten fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für dieses Krad ausgegeben war. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. (bm)

