Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220322-4: Arbeitsmaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten sicherten Spuren an zwei Tatorten und leiteten die Ermittlungen ein.

Unbekannte sollen in der Zeit von Freitagnachmittag (18. März) bis Montagmorgen (21. März) in Brühl mehrere Arbeitsmaschinen aus einem Rohbau entwendet haben. Am frühen Montagmorgen (21. März) bemerkten Angestellte der geschädigten Baufirma, dass die Geräte nicht mehr in dem Lagerraum vorhanden waren.

Gegen 6 Uhr alarmierten Mitarbeiter des Geschädigten die Polizei, nachdem sie den Diebstahl der hochwertigen Maschinen festgestellt hatten. Nach derzeitigem Sachstand drangen Unbekannte auf das an der Bonnstraße gelegene umzäunte Baugrundstück ein und verschafften sich Zugang zu dem im Rohbau gelegenen Materiallager. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Im identischen Tatzeitraum brachen Unbekannte in Wesseling-Berzdorf das Lager einer Firma auf. Aus den Geschäftsräumen an der Industriestraße sollen die Täter mehrere Schweißmaschinen entwendet haben und damit geflüchtet sein. Auch hier sicherten alarmierte Polizisten die Spuren am Einsatzort und leiteten die Ermittlungen ein.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Telefonnummer 02232 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell