Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offenbach (ots)

Wichtiger Zeuge bitte bei der Kriminalpolizei Offenbach melden! - Rödermark

(mm) Ein 60 bis 70 Jahre alter Fahrradfahrer, der am Samstag, gegen 17 Uhr, in einem Waldstück zwischen Offenthal und Urberach einem Ehepaar auf der Thomashüttenschneise seine Hilfe angeboten haben soll, wird als wichtiger Zeuge gesucht. Er wird gebeten, sich dringend mit der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen. Der Zeuge soll dem Ehepaar seine Hilfe angeboten haben, weil die 51-jährige Frau Kopfverletzungen aufwies. Der als kräftig beschriebene Helfer hatte lichte Haare und war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Nach einem kurzen Halt ist weitergefahren. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei Offenbach führen aktuell Ermittlungen zum Hintergrund der Frage, wie es zu den Kopfverletzungen der Frau kommen konnte.

Offenbach, 06.04.2021, Pressestelle, Michael Malkmus

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell