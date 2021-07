Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Männer stehlen aus unverschlossenen Garagen und Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu mehreren versuchten und vollendeten Diebstählen kam es in der Nacht zum Mittwoch, 14.07.2021, in Karsau. Mehrere männliche Personen versuchten, in unverschlossene Garagen und Fahrzeuge zu gelangen, um Wertsachen zu entwenden. In der Grienäckerstraße und in der Liebenbergstraße waren die Täter erfolgreich. An zwei weiteren Objekten in der Grienäckerstraße blieben die Männer erfolgslos. Die Tatverdächtigen wurden teilweise von Überwachungskameras aufgenommen. Alle trugen eine Schildmütze, langärmlige Oberteile und lange Hosen. Mindestens zwei Täter trugen auffällige Hosen mit Camouflagemuster. Der Diebstahlschaden steht noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Liebenbergstraße oder der Grienäckerstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell