POL-FR: Schönau: Mit Golfkart herumgefahren und beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte nahmen am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 09.07.2021, 21.00 Uhr, und Samstag, 10.07.2021, 09.00 Uhr, ein neu angeschafftes Golfkart vom Golfclub in Gebrauch und fuhren damit auf der Golfanlage herum. Dabei wurde das Golfkart beschädigt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Freitag auf Samstag am Golfplatz gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

