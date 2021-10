Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger setzen auf Schockanruf - Seniorin handelt genau richtig

Neuss (ots)

Am Dienstag (12.10.), gegen 15:30 Uhr, erhielt eine lebensältere Neusserin einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter. Unter Tränen verkündete diese, sie habe einen Unfall verursacht und benötige dringen die Hilfe ihrer Mutter. Dann übernahm ein Mann den Apparat und behauptete, er sei von der Polizei in Düsseldorf. Er bestätigte die Angaben der weinenden Frau und erklärte, nun kämen sehr hohe Kosten auf die Tochter zu, denn bei dem Unfall sei jemand gestorben.

Die Seniorin war sehr verunsichert und in Sorge, handelte dann aber genau richtig:

Bevor der falsche Polizeibeamte erneut anrief, wählte sie die Telefonnummer ihrer Tochter und hatte dieses Mal die richtige am Apparat. Diese wusste nichts von einem Unfall und die ganze Geschichte stellte sich als Betrugsversuch heraus.

Die Seniorin kontaktierte sodann auch die echte Polizei und erstattete Anzeige.

Immer wieder versuchen Kriminelle, mittels Schockanrufen an das Geld und die Wertsachen meist lebensälterer Menschen zu kommen. Es werden unterschiedliche Geschichten erzählt, die aber alle darauf hinauslaufen, dass innerhalb kurzer Zeit viel Geld oder Schmuck an sie übergeben werden soll - egal, ob sie sich nun als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Ärzte ausgeben. Die Angerufenen sollen gar nicht dazu kommen, darüber nachzudenken, warum ganz spontan und plötzlich ein Medikament in fünfstelliger Höhe bezahlt werden soll, die Polizei auf einmal die Wertsachen sicher verwahren möchte oder der Staatsanwalt persönlich eine hohe Kautionssumme in bar abholen will. Wer die Maschen der Kriminellen kennt, der hat ihnen schon einiges voraus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Weitere Informationen liefert Ihnen die Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die Sie auch online abrufen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

