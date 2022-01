Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe stahlen Kabel am Umspannwerk

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag, 00:30 Uhr, bis Sonntag, 23.00 Uhr, stahlen Unbekannte mehrere hundert Meter Kabel von einem Umspannwerk am Eurotec-Ring. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell