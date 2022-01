Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Versammlungen im Kreis Wesel sind weitgehend ruhig verlaufen

Kreis Wesel (ots)

Die Polizei hat am Abend im Kreis Wesel sechs Versammlungen begleitet, davon alleine drei in Moers.

Insgesamt wurden zwei Versammlungen in Dinslaken und Xanten nicht angemeldet. Deshalb leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein. In Dinslaken konnte die Polizei einen mutmaßlichen Organisator ermitteln. Der Mann bekam eine Anzeige, weil er damit gegen das Versammlungsgesetzt verstoßen hat.

Die Versammlungen am Montagabend im Kreis Wesel sind weitgehend ruhig verlaufen. Die Polizei musste allerdings in Dinslaken vier und in Xanten drei Personen wegen ihres aggressiven Verhaltens und zur Feststellung ihrer Personalien kurzzeitig mit zur Wache nehmen.

Neben dem Schutz der Versammlungen hat die Polizei bei allen Versammlungen auch die Ordnungsämter im Rahmen der Amtshilfe bei Kontrollen unterstützt.

Viele Teilnehmer hatten sich bei den Versammlungen nicht an die Tragepflicht von Masken gehalten. Deshalb wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell