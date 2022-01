Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Täter flüchteten durch mehrere Gärten

Polizei sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstag gegen 19.55 Uhr befand sich eine Zeugin in einem Auto in einer Einfahrt an der Rheinberger Straße.

Sie beobachtete dann, wie zwei dunkel gekleidete Männer einen Zaun zu einem Grundstück an der Niersenbruchstraße überstiegen und rief um Hilfe.

Daraufhin rannten die Unbekannten weg und ein weiterer Zeuge, der auf die Rufe der Frau aufmerksam geworden war, konnte niemanden mehr sehen.

Die unbekannten Täter setzten anschließend ihre Flucht durch mehrere Gärten an der Niersenbruchstraße fort und beschädigten hierbei Zäune oder drückten Maschendrähte herunter.

Eine Fahndung der Polizei auch im Bereich der Gärten verlief bislang erfolglos.

Beschreibung der beiden Männer:

18-25 Jahre alt, 175 - 185 cm groß, maskiert und dunkel gekleidet. Die Männer sprachen augenscheinlich deutsch untereinander. Was sie sagten, konnte die Zeugin aufgrund der Entfernung nicht verstehen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell