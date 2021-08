Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss/hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wattenheim (ots)

Bereits am Samstag morgen kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, im Bereich Wattenheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 31-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes A-Klasse einen rechts fahrenden LKW überholen. Der Fahrer fuhr hierbei zunächst aus ungeklärten Gründen ungebremst in das linke Heck des Aufliegers. Durch den Aufprall verlor er Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Mittelschutzplanke, drehte sich, kollidierte erneut mit dem Lkw und wurde zurückgeschleudert in Richtung Überholspur. Dort kam er zum Stillstand. Am Mercedes entstand hierdurch Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Der LKW wurde durch den Unfall auch in Mitleidenschaft gezogen. Dieser war zunächst nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort repariert werden. Zur Unfallaufnahme und Reparatur wurde die Autobahn kurzfristige komplett gesperrt. Der Unfallverursacher gab den Polizeibeamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern gegenüber zunächst an, eingeschlafen zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch auch einen Promillewert von 0,58. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand, allerdings beläuft sich der Schaden auf ca. 35.0000 Euro

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell