POL-PDKL: Nach Beinahekollision gegen Brückengeländer gefahren

Lauterecken (ots)

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der B 420 in ein Brückengeländer gefahren. Zuvor musste der Fahrer einem auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden, Richtung Medard fahrenden, hellen Pkw ausweichen und geriet dabei auf den Grünstreifen. Die Kollision mit dem Geländer konnte der ältere Herr nicht mehr verhindern. Der SUV wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Hinweise zu dem hellen Pkw, der gegen 16:45 Uhr Richtung Medard gefahren ist, erbittet die Polizei in Lauterecken unter der Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek

