POL-HAM: Anwohner stören Einbrecher - Flucht vom Balkon

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 21. April, gegen 1.15 Uhr, versuchten zwei Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Amtsstraße einzubrechen. Die Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen, als sie ein lautes Geräusch auf ihrem Balkon im ersten Obergeschoss hörten. Zu diesem Zeitpunkt war die Jalousie bereits zur Hälfte nach oben geschoben. Geistesgegenwärtig schalteten die Bewohner das Licht an und schrien laut "Hey!" in Richtung des Einbrechers. Der Dieb, der mit einer Leiter auf den mehrere Meter hohen Balkon geklettert war, machte umgehend kehrt und sprang wieder hinunter zu seinem Komplizen. Beide flüchteten über einen Zaun in Richtung des Bürgeramtes - die Leiter ließen sie zurück. Hinweise zu den beiden Einbrechern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

