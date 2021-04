Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tank-Betrüger flüchten vor Polizei - unter Drogen und mit gestohlenen Kennzeichen im Graben

Hamm-Heessen (ots)

Aus einem Tankbetrug in Warendorf entwickelte sich am Dienstag, 20. April, eine Verfolgungsfahrt durch Heessen - die Flüchtigen verunfallten und wurden festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr meldete die Polizei Warendorf einen blauen Honda mit Bielefelder Kennzeichen, der aus Dolberg in Richtung Hamm fährt. Mit dem Fahrzeug wurde zuvor in Warendorf ein Tankbetrug begangen.

Als eine Streifenwagenbesatzung das gesuchte Fahrzeug wenig später auf der Dolberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt entdeckte, beschleunigte der Fahrer und versuchte den entgegenkommenden Streifenwagen abzuschütteln. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Honda über die Heessener Dorfstraße, der Straße Langenhövel und der Kleistraße zurück in Richtung Osten. Fußgänger konnten dem Fluchtwagen gerade noch ausweichen, ehe der Kleinwagen auf der Bornstraße in Höhe der Kreuzung Ennigerberg von der Straße abkam und im Graben landete.

Die beiden Insassen, ein 18- und ein 19-Jähriger Mann aus Hamm, sprangen aus dem Wagen und flüchteten vor der eintreffenden Polizei in ein schmales Waldgebiet südlich der Unfallstelle.

Unterstützung war schnell vor Ort: Das Waldstück konnte umstellt und die beiden Flüchtigen nach kurzer Suche festgenommen werden. Die Männer hatten versucht sich im dichten Gebüsch auf dem Boden kauernd vor den Einsatzkräften zu verstecken.

Der blaue Kleinwagen und die angebrachten Kennzeichen aus Bielefeld wurden sichergestellt - die Nummernschilder waren geklaut und die Besitzverhältnisse des Hondas sind derzeit noch unklar.

Im Kofferraum fanden die Polizisten diverse Klemmtütchen, eine Feinwaage und mehrere Kunststoffschälchen - alles Utensilien für den Verkauf von Betäubungsmitteln.

Drogen hingegen konnten die Einsatzkräfte nicht im Fahrzeug finden - ebenso wenig wie einen Führerschein. Weder der 18- noch der 19-Jährige ist im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide jungen Männer mussten eine Blutprobe abgeben - sie gaben an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben.

Die Polizei Warendorf ermittelt nun wegen Tankbetrugs gegen die Insassen.

Zusätzlich wurden durch die Polizei Hamm Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Fahrens unter Drogeneinfluss, Kennzeichendiebstahls, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zeugen, die durch die Fahrweise des Kleinwagens gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden.(mg)

