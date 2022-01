Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Exhibitionist belästigt 33-Jährige

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Voerde (ots)

Am Sonntag gegen 21.20 Uhr saß eine 33-jährige Frau aus Dinslaken auf einer Couch in ihrer Wohnung, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dinslakener Straße befindet. Ihr Balkon liegt nach hinten heraus und ist über einen Hof zu erreichen.

Plötzlich zog ein Unbekannter die Aufmerksamkeit der jungen Frau auf sich. Er befand sich auf dem Balkon und klopfte gegen die Scheibe. Als die Dinslakenerin zu ihm sah, zog er sich die Hose herunter und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise.

Die 33-Jährige ging darauf hin zur Balkontür, um diese zu öffnen und den Mann anzusprechen. Doch hierzu kam es nicht mehr.

Der unbekannte Täter flüchtete und fuhr mit einem silberfarbenen Fahrrad über die Dinslakener Straße in Richtung Rahmstraße.

Beschreibung des Unbekannten:

Männlich, südländisches Aussehen, 170 bis 175 cm groß, 20 bis 22 Jahre alt, schlank, trug schwarze Kleidung und eine schwarze Wollmütze.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

