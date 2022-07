Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schreinerei - Falsche Handwerker

Fulda (ots)

Einbruch in Schreinerei

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag (08.07.) und Montagmorgen (11.07.) in eine Schreinerei in der Steubenallee ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und Lebensmittel im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Handwerker

Künzell. Am Montagmittag (11.07.) wurde ein 57-jähriger Mann aus Künzell Opfer von sogenannten "Falschen Handwerkern".

Gegen 12 Uhr klingelte es an der Haustür des Künzellers. Die angeblichen Handwerker unterbreiteten dem Mann ein Angebot für Reparaturarbeiten an den Dachrinnen seines Wohnhauses. Zunächst wurde ein Fixpreis in dreistelliger Höhe vereinbart. Nach der Durchführung der Arbeiten verlangten die "Falschen Handwerker" mehrere tausend Euro, da die Arbeiten angeblich teurer seien. Die Männer übten in der Folge Druck auf den 57-Jährigen aus und begleiteten ihn zur Bank. Der Künzeller hob den geforderten Betrag ab und übergab das Geld.

Allgemeine Informationen:

Vermehrt werden Bürgerinnen und Bürger von Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

- Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! - Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen!

