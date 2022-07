Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sechs Schafe und Elektrozäune gestohlen

Lindlar (ots)

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat die Polizei am Samstag (9. Juli) in Lindlar-Hartegasse aufgenommen. Zwischen 23 Uhr am Freitagabend und 7 Uhr am Samstag haben Unbekannte von einer Weide an der Straße Obersülze sechs Texelschafe sowie aus einem an die Weide angrenzenden Schuppen zwei Elektrozäune gestohlen. Für den Abtransport dürfte ein Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

