Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall: Alkoholisierter Pkw-Fahrer schwerverletzt!

Nümbrecht (ots)

Am 10.07.22, gegen 01:15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus dem Kreis Olpe mit seinem Pkw die Schloßstraße aus Richtung Nümbrecht kommend in Fahrtrichtung Bierenbachtal. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Durch die heftige Kollision wurde er im Pkw eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem schwer beschädigten Pkw gerettet werden. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 39-Jährigen festgestellt, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Die Schloßstraße blieb während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

