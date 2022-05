Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Betrunken gefahren

Gaggenau (ots)

Aufgrund starken Alkoholkonsums und fehlender Fahrerlaubnis kann sich ein 42-jähriger Fahrer eines Pkws auf strafrechtliche Konsequenzen gefasst machen. Am Dienstag in der Früh folgte ein Zeuge dem Mann auf der August-Schneider-Straße und konnte bei seinem Vordermann offenbar eine auffällige Fahrweise feststellen. Des Weiteren beobachtet dieser, wie der Anfang 40-Jährige in eine in der Nähe gelegene Bar einkehrte, diese jedoch nach einigen Minuten wieder verließ. Eine eintreffende Streifenbesatzung konnte den Mann bei der Örtlichkeit abpassen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund starken Alkoholgeruchs und mangelnder Artikulation wurde bei dem Mann ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

