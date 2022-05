Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Graffiti

Offenburg (ots)

An insgesamt drei Örtlichkeiten in der Wasserstraße und dem Zwingerplatz besprühten bislang unbekannte Täter Hauswände in schwarzer und gelber Farbe. Die Beschädigungen wurden am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr von Zeugen entdeckt und der Polizei gemeldet. Aufgrund der örtlichen Nähe der Graffiti gehen die Beamten des Polizeireviers Offenburg davon aus, dass diese von einer identischen Täterschaft gesprüht wurden. Die Ermittler nehmen unter der Telefonnummer 0781 21-2200 Hinweise entgegen.

/pi

