Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fußgänger verletzt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nach einem mutmaßlichen Unfall am Montagvormittag auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte der 74 Jahre alte Fahrer eines Volvo gegen 10:40 Uhr in eine Parkbucht in der Sophienstraße einparken. Zu diesem Zeitpunkt soll ein 69-jähriger Fußgänger in der Parklücke gestanden haben. Nach einem kurzen Gespräch durch das geöffnete Fenster sei der Fußgänger, welcher vor dem Fahrzeug stand, zu Boden gegangen. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten ist bislang nicht geklärt, ob der Fahrer des Volvo ein Stück nach vorne gefahren ist und es dadurch zu einer Kollision mit dem Fußgänger kam oder ob dieser aus anderen Gründen stürzte. Der Fußgänger macht leichte Verletzungen geltend, die im Anschluss ambulant behandelt wurden. Sachschaden entstand nicht. Hinweise zum Unfallhergang werden unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegengenommen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell